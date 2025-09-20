Exposition « Dijon vu par Dorex » Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon

Exposition « Dijon vu par Dorex » Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Dijon vu par Dorex » 20 et 21 septembre Palais des Ducs et des États de Bourgogne Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dijon vu par… est une exposition dont l’artiste présente son point de vue sur la ville et ses différents aspects. Le résident de cette année, Dorex, photographe originaire de la ville, présente l’aspect architectural de Dijon à travers le temps et l’espace. L’exposition se tient au salon Apollon, au sein du Palais des Ducs, et offre une façon toute particulière d’aborder la ville.

Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 https://patrimoine.dijon.fr/ Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon en Côte-d’Or est un ensemble architectural comprenant plusieurs parties imbriquées : la plus ancienne est le palais ducal des XIVe et XVe siècles, de style gothique, qui comprend encore un logis (bien visible depuis la place des Ducs), les cuisines ducales (cour de Bar) et deux tours : la tour de la terrasse, ou tour Philippe le Bon et la tour de Bar. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd’hui a cependant été bâtie au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, dans un style classique, avec le dessin de la place royale, aujourd’hui place de la Libération. Enfin, la façade du musée des Beaux-Arts, sur la place de la Sainte-Chapelle, a été élevée au XIXe siècle à l’emplacement de la Sainte-Chapelle de Dijon détruite en 1802. Cet ensemble, dans un remarquable état de conservation témoigne de presque un millénaire de vie politique à Dijon.

Le Palais fut l’un des sièges des souverains de l’État bourguignon, les ducs de Bourgogne. Classé au titre des Monuments historiques par la liste de 1862 et par arrêté de 1926, il abrite aujourd’hui la mairie de Dijon et le musée des Beaux-Arts de Dijon.

_Dijon vu par…_ est une exposition dont l’artiste présente son point de vue sur la ville et ses différents aspects. Le résident de cette année, Dorex, photographe originaire de la ville, présente à…

© Dorex / Ville de Dijon