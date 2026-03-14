Exposition Dilasser. Entre terre et ciel

9 Grand Rue Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-04-14

La Maison à Pondalez est avant tout une maison, un espace domestique dont l’architecture, à la fois typique et singulière, frappe par sa verticalité et par sa distribution autour d’un vide central, dotée de trois passerelles desservant les pièces des étages.

Les œuvres de François Dilasser s’inscrivent dans ce lieu du quotidien des tableaux sur les murs d’une maison, dans le respect de la spécificité de son architecture. Le titre Entre terre et ciel évoque à la fois la montée dans les étages depuis le rez-de-chaussée, mais aussi un pan essentiel de l’œuvre de Dilasser, entre allusion au paysage (Le quadrillage sur lequel repose le tableau conservé au musée des Jacobins, la série des Jardins, et imaginaire cosmique (Étoiles, Planètes). .

9 Grand Rue Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 68 88

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English : Exposition Dilasser. Entre terre et ciel

L’événement Exposition Dilasser. Entre terre et ciel Morlaix a été mis à jour le 2026-03-14 par OT BAIE DE MORLAIX