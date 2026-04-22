Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Médiathèque Pauillac
Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Médiathèque Pauillac dimanche 3 mai 2026.
Pauillac
Exposition d’illustrations de Maxime Garcia
Médiathèque 13 Rue Aristide Briand Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-05-03
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La médiathèque accueille en ses murs une exposition des illustrations de l’ouvrage Peine Perdue de Maxime Garcia.
Le vernissage aura lieu le samedi 6 juin après 10h30 (Rv 10h30 à la stèle Lafayette du port de plaisance), en commun avec Haïku Matata.
L’exposition sera visibles aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque 13 Rue Aristide Briand Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition d’illustrations de Maxime Garcia
L’événement Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Pauillac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble
À voir aussi à Pauillac (Gironde)
- « Sur les pistes de Robin » à Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Les vignobles à vélo la boucle des Châteaux de Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Circuit « Architecture des châteaux du Médoc » Pauillac Gironde 1 mai 2026
- « La Randonnée des Châteaux » à Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Architecture des Châteaux Pauillac Gironde 1 mai 2026