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Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Médiathèque Pauillac

Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Médiathèque Pauillac

Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Médiathèque Pauillac dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 13 Rue Aristide Briand

Ville : 33250 Pauillac

Département : Gironde

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pauillac

Exposition d’illustrations de Maxime Garcia

Médiathèque 13 Rue Aristide Briand Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-05-03

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La médiathèque accueille en ses murs une exposition des illustrations de l’ouvrage Peine Perdue de Maxime Garcia.
Le vernissage aura lieu le samedi 6 juin après 10h30 (Rv 10h30 à la stèle Lafayette du port de plaisance), en commun avec Haïku Matata.
L’exposition sera visibles aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.   .

Médiathèque 13 Rue Aristide Briand Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 20 

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English : Exposition d’illustrations de Maxime Garcia

L’événement Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Pauillac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble

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