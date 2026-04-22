Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Médiathèque Pauillac

Pauillac

Exposition d’illustrations de Maxime Garcia

Médiathèque 13 Rue Aristide Briand Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-05-03

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La médiathèque accueille en ses murs une exposition des illustrations de l’ouvrage Peine Perdue de Maxime Garcia.

Le vernissage aura lieu le samedi 6 juin après 10h30 (Rv 10h30 à la stèle Lafayette du port de plaisance), en commun avec Haïku Matata.

L’exposition sera visibles aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque 13 Rue Aristide Briand Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 20

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English : Exposition d’illustrations de Maxime Garcia

L’événement Exposition d’illustrations de Maxime Garcia Pauillac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble