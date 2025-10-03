Exposition d’illustrations par Marie Tafilet

Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31

Je suis née à Vendôme en 1998. Depuis petite, j’ai toujours aimé dessiner, mais j’ai préféré m’orienter vers des études de géopolitique.

Après une licence en relations internationales (ILERI, Paris) suivie d’un master en défense, sécurité et gestion de crise (IRIS Sup’, Paris), j’ai exercé en tant qu’analyste en géopolitique au ministère des armées.

Puis, lassée de la vie parisienne et souhaitant rejoindre mon compagnon dans le vendômois, j’ai décidé de tout arrêter pour revenir dans le Loir-et-Cher.

Je me suis alors officiellement lancée à mon compte en tant qu’illustratrice fin 2022, en créant ma société

Bubblee. Dans la foulée, je me suis autoformée afin de créer ma boutique en ligne Bubblee.fr, où il est possible d’acheter l’ensemble de mes créations.

Je ne cesse de m’adapter à de nouveaux projets. J’ai en effet mis au point un service appelé portraits personnalisés pour les personnes souhaitant un dessin à partir de

photos.

Par ailleurs, j’ai réalisé plusieurs fresques à la peinture chez des particuliers et professionnels, dans des styles très divers.

Mes services peuvent s’adapter à de nombreux besoins et envies, tout est possible ! .

