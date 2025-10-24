Exposition Dino Fava Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer

vendredi 24 octobre 2025.

Exposition Dino Fava

Galerie Le Trianon 1 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 11:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

2025-10-24

AGLAE Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente Dino Fava.

Exposition de peintures proposée par la Compagnie des Cigales dans le cadre de la semaine des villes imaginaires.

Galerie Le Trianon 1 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

English : Exposition Dino Fava

AGLAE Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais presents Dino Fava.

Painting exhibition organized by Compagnie des Cigales as part of Imaginary Towns Week.

German : Exposition Dino Fava

AGLAE Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais präsentiert Dino Fava.

Von der Compagnie des Cigales im Rahmen der Woche der imaginären Städte vorgeschlagene Gemäldeausstellung.

Italiano :

AGLAE Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais presenta Dino Fava.

Una mostra di dipinti organizzata dalla Compagnie des Cigales nell’ambito della Settimana delle Città Immaginarie.

Espanol :

AGLAE Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais presenta a Dino Fava.

Una exposición de pintura organizada por la Compagnie des Cigales en el marco de la Semana de las Ciudades Imaginarias.

