Exposition Dinosaures de Provence Galerie de La Manufacture Aix-en-Provence

Exposition Dinosaures de Provence

Du 27/01 au 21/03/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h. Galerie de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette exposition est l’occasion d’une plongée dans le monde des dinosaures et plus particulièrement dans la Provence d’il y a 73 Millions d’années.

La région d’Aix-en-Provence est mondialement connue pour ses gisements exceptionnels à œufs de dinosaures, mais ce ne sont pas les seuls restes que ces géants nous ont laissés. Depuis les premières découvertes au milieu du XIXème siècle, jusqu’aux fouilles les plus récentes, nos connaissances sur les dinosaures de Provence ne cessent de s’accroître. Les nombreux œufs, les ossements, les dents et dernièrement les empreintes de pas, nous permettent de mieux comprendre comment vivaient ces animaux. .

Galerie de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

This exhibition offers visitors the chance to immerse themselves in the world of dinosaurs, specifically in Provence 73 million years ago.

