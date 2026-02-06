EXPOSITION DINOSAURES LE VOYAGE DE BUMPY

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Du 14 février 2026 à 10:00 au 15 février 2026 à 18:00 au Parc des expositions de Montpellier ne manquez pas l’exposition des Dinosaures n°1 en Europe !

Du 14 février 2026 à 10:00 au 15 février 2026 à 18:00 au Parc des expositions de Montpellier ne manquez pas l’exposition des Dinosaures n°1 en Europe !

Au programme

►Dinosaures xxl

De nombreux dinosaures taille réelle dont le plus grand Spinosaure Animatronic d’Europe (16mètre de long pour 5 mètre de haut) !

►Spectacle live

Pour la première fois en France, participez à un spectacle live avec notamment les reproductions de dinosaures du film Jurassic World.

►Rencontrez SCRAT

A travers un parcours ludique et pédagogique, venez à la rencontre des créatures de l’âge de Glace et bien d’autres encore !

Billetterie en ligne .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From February 14, 2026 at 10:00 am to February 15, 2026 at 6:00 pm at the Montpellier Exhibition Centre, don’t miss Europe’s No. 1 dinosaur exhibition!

L’événement EXPOSITION DINOSAURES LE VOYAGE DE BUMPY Pérols a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT MONTPELLIER