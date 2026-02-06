EXPOSITION DINOSAURES LE VOYAGE DE BUMPY Pérols
EXPOSITION DINOSAURES LE VOYAGE DE BUMPY
Route de la Foire Pérols Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
Du 14 février 2026 à 10:00 au 15 février 2026 à 18:00 au Parc des expositions de Montpellier ne manquez pas l’exposition des Dinosaures n°1 en Europe !
Au programme
►Dinosaures xxl
De nombreux dinosaures taille réelle dont le plus grand Spinosaure Animatronic d’Europe (16mètre de long pour 5 mètre de haut) !
►Spectacle live
Pour la première fois en France, participez à un spectacle live avec notamment les reproductions de dinosaures du film Jurassic World.
►Rencontrez SCRAT
A travers un parcours ludique et pédagogique, venez à la rencontre des créatures de l’âge de Glace et bien d’autres encore !
Billetterie en ligne .
Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie
English :
From February 14, 2026 at 10:00 am to February 15, 2026 at 6:00 pm at the Montpellier Exhibition Centre, don’t miss Europe’s No. 1 dinosaur exhibition!
