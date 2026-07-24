Exposition Dinosaures Médiathèque Longroy
lundi 17 août 2026 · Médiathèque · Longroy
Informations pratiques
Longroy
Exposition Dinosaures
Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-08-17
Venez découvrir l’exposition sur les dinosaures, prêtée par la Médiathèque Départementale de Seine-Maritime.
Ce n’est rien d’autre qu’une excursion en forêt, il y a 65 millions d’années…
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque. .
Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy 76260 Seine-Maritime Normandie +33 3 22 26 25 20 bibliotheque.longroy@orange.fr
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English : Exposition Dinosaures
L’événement Exposition Dinosaures Longroy a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers