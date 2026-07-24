Exposition Dinosaures Médiathèque Longroy

Informations pratiques

Longroy

Exposition Dinosaures

Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-08-17

Venez découvrir l’exposition sur les dinosaures, prêtée par la Médiathèque Départementale de Seine-Maritime.

Ce n’est rien d’autre qu’une excursion en forêt, il y a 65 millions d’années…

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque. .

Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy 76260 Seine-Maritime Normandie +33 3 22 26 25 20 bibliotheque.longroy@orange.fr

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English : Exposition Dinosaures

L’événement Exposition Dinosaures Longroy a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers