Exposition Dinosaures avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Exposition Dinosaures

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

Voyagez 200 millions d’années en arrière en explorant des dinosaures grandeur nature ! Une exposition immersive et éducative pour toute la famille. Ne manquez pas cette aventure unique au cœur de la préhistoire !

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 97 42 24 lemusee.expo@gmail.com

English :

Travel 200 million years back in time as you explore life-size dinosaurs! An immersive, educational exhibition for the whole family. Don’t miss this unique adventure into the heart of prehistory!

German :

Reise 200 Millionen Jahre in die Vergangenheit und erkunde Dinosaurier in Lebensgröße! Eine immersive und lehrreiche Ausstellung für die ganze Familie. Verpassen Sie nicht dieses einzigartige Abenteuer in der Urzeit!

Italiano :

Viaggiate 200 milioni di anni indietro nel tempo esplorando dinosauri a grandezza naturale! Una mostra coinvolgente ed educativa per tutta la famiglia. Non perdetevi questa avventura unica nel cuore della preistoria!

Espanol :

Viaje 200 millones de años atrás en el tiempo mientras explora dinosaurios a tamaño real Una exposición educativa y envolvente para toda la familia. No se pierda esta aventura única en el corazón de la prehistoria

