EXPOSITION DINOSAURES PÉROLS Pérols

Avenue du Général Leclerc Pérols Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Les Dinosaures arrivent dans votre ville !

Préparez-vous à un voyage fascinant dans le passé, où des créatures mythiques prennent vie sous vos yeux !

Exposition exceptionnelle avec des dinosaures robotisés, des animations interactives et des expériences inoubliables pour toute la famille

PÉROLS 34470 Av du Général Leclerc

près du gymnase de la Tour

DU 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE inclus

Ouverture de 14h à 18h Tous les jours

ATTENTION FERMÉ LES JEUDIS

Tarifs 10€ par adulte 8€ 3-13ans

Billetterie en vente sur place uniquement

Au programme

Visite de plus de 30 espèces de dinosaures Dino quiz avec remise de diplôme à la clé

Fouille archéologique

Animation vélociraptor

Jeux gonflables

Boutique souvenir

Espace sucré sur place

Exposition couverte .

Avenue du Général Leclerc Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 7 84 18 66 22 Expodino01@gmail.com

English :

Dinosaurs are coming to your town!

Get ready for a fascinating journey into the past, where mythical creatures come to life before your very eyes!

German :

Die Dinosaurier kommen in Ihre Stadt!

Bereiten Sie sich auf eine faszinierende Reise in die Vergangenheit vor, bei der mythische Kreaturen vor Ihren Augen lebendig werden!

Italiano :

I dinosauri stanno arrivando nella vostra città!

Preparatevi a un affascinante viaggio nel passato, dove creature mitiche prendono vita davanti ai vostri occhi!

Espanol :

¡Los dinosaurios llegan a tu ciudad!

Prepárate para un fascinante viaje al pasado, donde criaturas míticas cobran vida ante tus ojos

