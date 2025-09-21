Exposition d’instruments de musique anciens Église Saint-Pierre et bastide Le Plan

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez une présentation de vieux instruments de musique dans l’église Saint‑Pierre, édifice datant du XIVᵉ siècle.

Une rencontre unique entre patrimoine musical et patrimoine architectural.

Église Saint-Pierre et bastide Place de l'église, 31220 Le Plan Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie Site historique datant du XVIe siècle. L'église fortifiée présente un clocher atypique et une bastide mitoyenne où le pavé en galet d'époque est toujours présent. La façade antérieure faisait partie du mur d'enceinte.

Présentation de vieux instruments de musique

© Eric Guérin