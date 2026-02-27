Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils Joaniskobaita Ustaritz
Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils Joaniskobaita Ustaritz mardi 10 mars 2026.
Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Le projet Harien Isla cherche à stimuler la réflexion par la création. C’est pourquoi les œuvres, les mots et les questions visent à placer le public face au miroir, à transformer l’exposition en un espace de pensée et à favoriser le partage des réflexions des visiteurs tout au long du parcours. Il s’agit de lancer une invitation à activer un regard personnel, en entrelaçant des réalités complexes et en plaçant au centre le dialogue et la participation.
Horaires minimaux le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous. .
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils
L’événement Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils Ustaritz a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque