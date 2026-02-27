Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils Joaniskobaita Ustaritz
Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils Joaniskobaita Ustaritz mercredi 1 avril 2026.
Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Le projet Harien Isla cherche à stimuler la réflexion par la création. C’est pourquoi les œuvres, les mots et les questions visent à placer le public face au miroir, à transformer l’exposition en un espace de pensée et à favoriser le partage des réflexions des visiteurs tout au long du parcours. Il s’agit de lancer une invitation à activer un regard personnel, en entrelaçant des réalités complexes et en plaçant au centre le dialogue et la participation.
Horaires minimaux: le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous. .
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils
L’événement Exposition d’Irati Bazeta harien isla le reflet des fils Ustaritz a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque