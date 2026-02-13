Exposition « Dis-moi dix mots pour un monde à venir », médiathèque Louise Michel, Annecy

Exposition « Dis-moi dix mots pour un monde à venir » 3 – 28 mars médiathèque Louise Michel Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T13:30:00+01:00 – 2026-03-03T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Cette année, “Dis-moi dix mots pour un monde à venir”, nous invite à réfléchir ensemble au monde futur : embarquer vers l’avenir, appréhender d’autres formes d’humanité, voyager dans l’espace. S’intéresser à l’avenir, c’est comprendre le présent, réfléchir à nos choix. Le monde à venir nous questionne. Ensemble inventons-le !

Nos partenaires, crèche, collège, associations, MJC…. vous proposent leur lecture des 10 mots à travers leurs créations.

médiathèque Louise Michel 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Annecy 74960 Meythet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0485467620 http://bibliotheques.annecy.fr

Dis-moi Dix mots

©ministèredelaculture