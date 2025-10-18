Exposition Dis-moi Phileas, c’est quoi le patrimoine mondial ? Maison du Patrimoine Le Havre

Exposition Dis-moi Phileas, c’est quoi le patrimoine mondial ? Maison du Patrimoine Le Havre samedi 18 octobre 2025.

Exposition Dis-moi Phileas, c’est quoi le patrimoine mondial ?

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

L’année 2025 a été marquée par de nombreuses manifestations célébrant les vingt ans de l’inscription du centre reconstruit du Havre sur la Liste du patrimoine mondial. Cependant, combien d’entre nous connaissent la signification exacte de cette distinction décernée par

l’UNESCO et les raisons qui ont motivé, en 2005, la reconnaissance de la Cité océane ?

En guise de conclusion à ce vingtième anniversaire, le Pays d’art et d’histoire a imaginé une exposition pour comprendre quand et comment a émergé la notion de patrimoine mondial, les critères qui président à une inscription, les engagements que cet honneur implique et, bien sûr, pourquoi Le Havre figure sur la prestigieuse Liste !

Le sujet étant complexe, le Pays d’art et d’histoire a pris le parti de l’expliquer à hauteur d’enfant en s’appuyant sur les dessins réalisés par Olivier Sampson à la demande de l’association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM).

C’est donc Phileas, un petit bonhomme vert aux allures d’extraterrestre qui sera votre guide dans cette exposition ludique et joyeuse. Avec sa tête en forme de logo du patrimoine mondial, Phileas invite petits et grands à un voyage autour du monde dont chaque escale, ponctuée de jeux et de défis, sensibilise à la valeur inestimable de cet héritage exceptionnel.

Exposition réalisée par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole en partenariat avec l’association des biens français du patrimoine mondial.

Gratuit Visite libre aux heures d’ouverture de la Maison du patrimoine

En solo, en famille ou entre amis, l’exposition propose des contenus adaptés pour accompagner petits et grands dans leur découverte. .

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

