Exposition d’Isabelle Ceinturet et Patrick Vanden – Médiathèque Saintes-Maries-de-la-Mer, 31 mai 2025 07:00, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Bouches-du-Rhône

Exposition d’Isabelle Ceinturet et Patrick Vanden Du 31/05 au 04/07/2025, tous les jours.

Mardi et jeudi, de 13h30 à 17h00.

Mercredi, vendredi et samedi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Médiathèque Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Exposition des oeuvres d’Isabelle Ceinturet et patrick Vanden à la médiathèque des Saintes.

Vernissage le 6 juin de 16h à 17h.

Médiathèque Avenue Théodore Aubanel

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 60

English :

Exhibition of works by Isabelle Ceinturet and Patrick Vanden at the médiathèque des Saintes.

Opening June 6, 4pm to 5pm.

German :

Ausstellung der Werke von Isabelle Ceinturet und patrick Vanden in der Mediathek von Saintes.

Vernissage am 6. Juni von 16 bis 17 Uhr.

Italiano :

Mostra di opere di Isabelle Ceinturet e Patrick Vanden presso la mediateca di Les Saintes.

Inaugurazione il 6 giugno dalle 16.00 alle 17.00.

Espanol :

Exposición de obras de Isabelle Ceinturet y Patrick Vanden en la mediateca de Les Saintes.

Inauguración el 6 de junio de 16.00 a 17.00 h.

