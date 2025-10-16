Exposition d’Isabelle Thomen et Jean-Michel Rodriguez Saint-Valery-sur-Somme
Exposition d’Isabelle Thomen et Jean-Michel Rodriguez Saint-Valery-sur-Somme jeudi 16 octobre 2025.
Exposition d’Isabelle Thomen et Jean-Michel Rodriguez
Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 10:30:00
fin : 2025-10-22 18:30:00
Date(s) :
2025-10-16
Horizons d’Isabelle Thomen et Jean-Michel Rodriguez.
Peintures
Horizons d’Isabelle Thomen et Jean-Michel Rodriguez.
Peintures .
Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
Horizons by Isabelle Thomen and Jean-Michel Rodriguez.
Paintings
German :
Horizonte von Isabelle Thomen und Jean-Michel Rodriguez.
Gemälde
Italiano :
Orizzonti di Isabelle Thomen e Jean-Michel Rodriguez.
I dipinti
Espanol :
Horizontes , de Isabelle Thomen y Jean-Michel Rodriguez.
Pinturas
L’événement Exposition d’Isabelle Thomen et Jean-Michel Rodriguez Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2025-10-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME