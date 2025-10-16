Exposition d’Isabelle Thomen et Jean-Michel Rodriguez Saint-Valery-sur-Somme

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Gratuit

Début : 2025-10-16 10:30:00

fin : 2025-10-22 18:30:00

2025-10-16

Horizons d’Isabelle Thomen et Jean-Michel Rodriguez.

Peintures

Peintures .

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Horizons by Isabelle Thomen and Jean-Michel Rodriguez.

Paintings

German :

Horizonte von Isabelle Thomen und Jean-Michel Rodriguez.

Gemälde

Italiano :

Orizzonti di Isabelle Thomen e Jean-Michel Rodriguez.

I dipinti

Espanol :

Horizontes , de Isabelle Thomen y Jean-Michel Rodriguez.

Pinturas

