Exposition Divers Univers Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Dans le cadre de la programmation des SECD (Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes formes de Discriminations), Mémoire de l’Outre-Mer présente l’exposition d’Erick Lafare : Divers Univers.Le vernissage se déroulera le jeudi 5 mars 2026 à 19h, à l’espace culturel Louis Delgrès.Erick Lafare est un artiste peintre martiniquais. Sa peinture est jazz et blues, il l’exprime entre l’abstrait et le figuratif qui change toujours de rythme comme les couleurs entre elles.L’exposition sera visible du vendredi 6 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026.Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h & de 13h30 à 18hFermeture exceptionnelle le vendredi 13 mars 2026.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com https://outremer44.com/



