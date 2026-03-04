Exposition Divers Univers, Espace Culturel Louis Delgrés, Nantes

Exposition Divers Univers 5 – 27 mars Espace Culturel Louis Delgrés Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T13:30:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00

Dans le cadre de la programmation des SECD (Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes formes de Discriminations), Mémoire de l’Outre-Mer présente l’exposition d’Erick Lafare : Divers Univers.

Le vernissage se déroulera le jeudi 5 mars 2026 à 19h, à l’espace culturel Louis Delgrès.

Erick Lafare est un artiste peintre martiniquais. Sa peinture est jazz et blues, il l’exprime entre l’abstrait et le figuratif qui change toujours de rythme comme les couleurs entre elles.

L’exposition sera visible du vendredi 6 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026.

Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h & de 13h30 à 18h

Fermeture exceptionnelle le vendredi 13 mars 2026.

Espace Culturel Louis Delgrés 89 Quai de la Fosse, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

