Exposition Dix de Terre – Scolaires Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay

Exposition Dix de Terre – Scolaires Vendredi 19 septembre, 09h00, 13h30 Tuilerie de Bezanleu Seine-et-Marne

participation de 2€ par élève

Début : 2025-09-19T09:+ – 2025-09-19T12:+

Fin : 2025-09-19T13:30:00+ – 2025-09-19T16:+

Le collectif de sculpteurs Dix de Terre, en résidence à la Tuilerie de Bezanleu depuis septembre 2024, exposera cette année, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 300 œuvres dans des installations in situ.

L’attachement de l’association à mettre en valeur le patrimoine de notre région a trouvé ici un lieu privilégié pour dialoguer avec des sculptures en terre cuites, également en papier, ainsi que des mosaïques et matériaux mixtes.

Une visite commentée avec les élèves permettra de dialoguer avec les sculptrices et de développer les thèmes abordés, en lien avec la Tuilerie de Bezanleu.

Tuilerie de Bezanleu 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay 77710 Bezanleu Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bonjour@tuileriedebezanleu.fr »}] Ancienne tuilerie où l’on peut encore voir les vestiges des procédés de fabrication artisanale.

