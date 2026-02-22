Exposition Djulijan de La Crouée La Nuit du photographe Hôtel Le Champlain La Rochelle

Exposition Djulijan de La Crouée La Nuit du photographe

Hôtel Le Champlain 30 rue Rambaud La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-31

2026-04-01

Nouveau projet photographique de Djulijan de La Crouée, La Nuit du photographe, à l’Hôtel Le Champlain.

Hôtel Le Champlain 30 rue Rambaud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 20 31 26 delacroueedjulijan@gmail.com

English :

New photographic project by Djulijan de La Crouée, La Nuit du photographe, at Hôtel Le Champlain.

