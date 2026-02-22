Exposition Djulijan de La Crouée La Nuit du photographe Hôtel Le Champlain La Rochelle
Exposition Djulijan de La Crouée La Nuit du photographe Hôtel Le Champlain La Rochelle mercredi 1 avril 2026.
Exposition Djulijan de La Crouée La Nuit du photographe
Hôtel Le Champlain 30 rue Rambaud La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-04-01
Nouveau projet photographique de Djulijan de La Crouée, La Nuit du photographe, à l’Hôtel Le Champlain.
.
Hôtel Le Champlain 30 rue Rambaud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 20 31 26 delacroueedjulijan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New photographic project by Djulijan de La Crouée, La Nuit du photographe, at Hôtel Le Champlain.
L’événement Exposition Djulijan de La Crouée La Nuit du photographe La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-20 par Nous La Rochelle