Exposition d’objets d’art sacré du début XXe – église Notre-Dame de la Croix Église Notre-Dame-de-la-Croix Maisons-Laffitte

Exposition d’objets d’art sacré du début XXe – église Notre-Dame de la Croix Église Notre-Dame-de-la-Croix Maisons-Laffitte samedi 20 septembre 2025.

Exposition d’objets d’art sacré du début XXe – église Notre-Dame de la Croix 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-la-Croix Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A l’occasion de l’obtention du Label » Architecture contemporaine remarquable » pour l’église Notre-Dame-de-la-Croix construite entre 1959 et 1962, la paroisse organise une exposition d’objets d’art sacré du début XXe siècle (orfèvrerie et paramentiques).

Dans le parc de Maisons-Laffitte, le programme d’une église de 700 places est confié à l’architecte Pierre Barniaud. Les vitraux sont conçus par André Ripeau, maître-verrier à Versailles, semble-t-il choisi par le biais du père Favre, et ils sont réalisés par les ateliers de Saint-Benoît-sur-Loire. C’est l’architecte qui a opté pour la dalle de verre et l’absence de figuration, en vue de créer une ambiance quelque peu mystérieuse.

Une conférence le samedi et le dimanche à 15h30 explique le contexte de la construction de l’église.

La plaque sera dévoilée le dimanche à 11h15 à l’issue de la messe de 10h, en présence des autorités religieuses et civiles.

Église Notre-Dame-de-la-Croix 1 avenue Masséna 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France https://www.paroisse-maisons-laffitte.com/

**A l’occasion de l’obtention du Label** _** » Architecture contemporaine remarquable »**_ **pour l’église Notre-Dame-de-la-Croix** construite entre 1959 et 1962, la paroisse organise **une exposition …

@paroisse maisonslaffitte