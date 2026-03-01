Exposition dOcéan de Merveilles -Tiphanie Fiévet Atelier Legault Place de la République Ombrée d’Anjou

Exposition dOcéan de Merveilles -Tiphanie Fiévet Atelier Legault

Place de la République Atelier Legault Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 15:30:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-07 2026-05-08

Exposition proposée à l’atelier Legault de Pouancé, duVendredi 28 Mars au Dimanche 10 Mai 2026.

Venez découvrir l’univers marin et relaxant de l’artiste Tiphanie Fiévet.

Entrée libre

Jeudi, Vendredi 14h 18h

Samedi 15h -18h30

Le premier et dernier Dimanche de l’exposition 15-18h30 .

Place de la République Atelier Legault Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 90 62 atelier.legault@ombreedanjou.fr

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English :

Exhibition at Atelier Legault, Pouancé, from Friday March 28 to Sunday May 10, 2026.

L’événement Exposition dOcéan de Merveilles -Tiphanie Fiévet Atelier Legault Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Anjou bleu