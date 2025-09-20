Exposition documentaire de travaux d’architectes à l’Hôtel de Ville de Moulins Hôtel de ville de Moulins Moulins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

FOCUS THÉMATIQUE : PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

QUAND L’ARCHITECTE RÉINVESTIT LE PATRIMOINE

Exposition documentaire de travaux d’architectes.

Construit au XIXᵉ siècle, l’Hôtel de Ville de Moulins a bénéficié de différentes campagnes de restaurations menées par des architectes, garantissant sa préservation et sa transmission aux générations futures. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les Archives municipales de Moulins y exposent un ensemble de documents représentant des projets de façades conçues pour ce bâtiment, ainsi que des projets de restauration de 1962 et 2025. Vous découvrirez aussi des projets de restauration du Jacquemart datant des années 1920.

Hôtel de ville de Moulins 12 place de l’hôtel de ville, 03000 Moulins, Allier, AuvergneRhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 48 01 36 http://www.ville-moulins.fr Hôtel de ville néo-classique construit par Agnéty.

Journées européennes du patrimoine 2025

@Archives municipales de Moulins