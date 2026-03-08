Exposition d’œuvres à l’encre de Chine Espace Charles VII Espaly-Saint-Marcel

Exposition d’œuvres à l’encre de Chine

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-03-28

fin : 2026-05-22

2026-03-28

La médiathèque d’Espaly-Saint-Marcel accueille l’exposition Encre de Chine de l’artiste Clothilde Anty. À découvrir du 28 mars au 22 mai 2026 des œuvres délicates où le jeu des traits et des nuances révèle toute la poésie de l’encre.

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 60

The Espaly-Saint-Marcel media library is hosting the Encre de Chine exhibition by artist Clothilde Anty. On view from March 28 to May 22 2026: delicate works in which the interplay of strokes and nuances reveals all the poetry of ink.

