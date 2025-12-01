Exposition d’œuvres animalières Maison de l’animal Paris

Au fil de votre visite, découvrez :

Les créations des membres de l’association Poils

et Plumes des Buttes, qui apportent soins et assistance aux animaux du parc

des Buttes-Chaumont, et veillent à leur protection au quotidien.

Les œuvres de Christine Cheval, Willene Pilate,

Agathe Martin, Jean Ballon et Sabine Bernert, présentées au bénéfice de l’APRAD

(Association de Protection des Animaux par le Droit). Cette association réunit

des diplômés en droit animalier et œuvre pour faire évoluer et appliquer les

règles qui améliorent la condition animale.

A noter :

Les association seront présentes samedi 6 décembre (14h30 à 17h30) pour présenter les œuvres et l’action solidaire associée.

La Maison de l’animal accueille une exposition solidaire : plusieurs collectifs d’artistes présentent leurs œuvres exposent au profit d’associations engagées pour la protection animale.

Du lundi 01 décembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 17h30

lundi

de 13h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T14:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-01T13:00:00+02:00_2025-12-01T17:30:00+02:00;2025-12-02T10:00:00+02:00_2025-12-02T17:30:00+02:00;2025-12-03T10:00:00+02:00_2025-12-03T17:30:00+02:00;2025-12-04T10:00:00+02:00_2025-12-04T17:30:00+02:00;2025-12-05T10:00:00+02:00_2025-12-05T17:30:00+02:00;2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T17:30:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr