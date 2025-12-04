Exposition d’œuvres contemporaines Lesparre-Médoc
Exposition d'œuvres contemporaines
Gratuit
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-20
2026-01-08
Partez à la découverte d'une exposition d'œuvres contemporaines sur les 2 sites culturels emblématiques de Lesparre que sont le CALM et la bibliothèque.
Au total, 13 œuvres prêtées par les Arts au Mur Artothèque de Pessac seront à admirer. Chacune a été choisie selon un fil conducteur la musique, le rock, le rêve américain, les années 50 !
Cette exposition est visibles aux heures et jours d'ouverture du CALM et de la bibliothèque.
Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 80 66 bibli.lesparre@gmail.com
English : Exposition d'œuvres contemporaines
L'événement Exposition d'œuvres contemporaines Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Médoc-Vignoble