Exposition d’œuvres contemporaines

Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-08

Partez à la découverte d’une exposition d’œuvres contemporaines sur les 2 sites culturels emblématiques de Lesparre que sont le CALM et la bibliothèque.

Au total, 13 œuvres prêtées par les Arts au Mur Artothèque de Pessac seront à admirer. Chacune a été choisie selon un fil conducteur la musique, le rock, le rêve américain, les années 50 !

Cette exposition est visibles aux heures et jours d’ouverture du CALM et de la bibliothèque. .

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 80 66 bibli.lesparre@gmail.com

