Exposition d’oeuvres d’artistes du village Église Saint-Martin Soucy

Exposition d’oeuvres d’artistes du village Église Saint-Martin Soucy samedi 20 septembre 2025.

Exposition d’oeuvres d’artistes du village 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Artistes d’hier & d’aujourd’hui

Pour fêter son patrimoine, Soucy expose ses talents :

Aux côtés des peintres d’hier, avec les tableaux de René Demeurisse, Louis Girard, Domingos Viegos de Toledo Piza, des habitant.e.s du village exposeront leurs oeuvres artistiques et leurs créations artisanales.

Église Saint-Martin Rue de l’église – 02600 Soucy Soucy 02600 Aisne Hauts-de-France http://www.soucy.fr En équilibre sur un promontoire qui domine la vallée, l’église Saint-Martin de Soucy est située au cœur d’un site en terrasses verdoyant et boisé.

Cette belle église du XIIIe siècle, en pierre de taille, est un point de départ privilégié pour découvrir le patrimoine naturel et bâti de Soucy, village typique du Soissonnais.

Journées européennes du patrimoine 2025