Exposition d’œuvres d’artistes La Chapelle-d’angillon La Chapelle-d’Angillon
Exposition d’œuvres d’artistes La Chapelle-d’angillon La Chapelle-d’Angillon samedi 20 septembre 2025.
Exposition d’œuvres d’artistes 20 et 21 septembre La Chapelle-d’angillon Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:30:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:30:00
L’Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon donne l’occasion à des artistes locaux d’avoir accès à une visibilité.
https://aclachapelledangillon.fr/2025/09/les-journees-du-patrimoine-20-21-septembre-2025-a-la-chapelle-dangillon-18380-les-evenements-proposes/
La Chapelle-d’angillon 17, rue Eudes de Sully La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire 06 74 81 78 61 https://aclachapelledangillon.fr/2025/09/les-journees-du-patrimoine-20-21-septembre-2025-a-la-chapelle-dangillon-18380-les-evenements-proposes/ https://www.facebook.com/groups/5728061057301676;https://www.linkedin.com/company/association-culturelle-de-la-chapelle-d-angillon/ [{« link »: « https://aclachapelledangillon.fr/2025/09/les-journees-du-patrimoine-20-21-septembre-2025-a-la-chapelle-dangillon-18380-les-evenements-proposes/ »}] Sous le préau de l’école. Le préau décrit par Alain-Fournier Parkings en face de la mairie
L’Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon donne l’occasion à des artistes locaux d’avoir accès à une visibilité.
©ACCA