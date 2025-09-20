Exposition d’oeuvres de tissage et broderie chapelle Saint-Waast de La Ferté-Milon La Ferté-Milon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Edwige MOREL D’ARLEUX réalise des oeuvres de tissage, tressages et broderies à partir de végétaux, papiers et tissus.

L’exposition est présentée dans l’absidiole de l’ancienne église Saint-Waast.

Buvette sur place.

chapelle Saint-Waast de La Ferté-Milon 83 rue Saint-Waast 02460 La Ferté-Milon La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France 0682397359 http://www.vivarchi.fr La chapelle Saint-Waast, édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est un condensé d'histoires depuis l'époque romane. Racine y aurait été baptisé. Elle fut en partie démontée lors de la Révolution française. L'édifice garde des traces de toutes ces époques jusqu'à aujourd'hui.

Yannick CHAMPAIN