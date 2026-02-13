Exposition d’œuvres en tissu, Espace André Chamson, Alès

Exposition d’œuvres en tissu 23 – 27 mars Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-23T10:00:00+01:00 – 2026-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00

Vernissage mardi 24 mars à 18h30.

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 53 48 67 »}]

Proposée par les adhérentes de l’association Passion Patch Alésienne. Différentes créations dans de nombreux styles.