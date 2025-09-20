Exposition d’oeuvres Galerie Domnine Sisteron

Exposition d’oeuvres Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Galerie Domnine Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Expositions d’oeuvres de Nanou.

Exposition se déroulant du mardi 09 au samedi 27 septembre 2025.

Galerie Domnine 4 rue Mercerie 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 54 50 Nouvelle galerie d’expositions temporaires de Sisteron.

»Domnine » rend hommage à l’illustre figure sisteronaise : l’écrivain Paul Arène.

Nanou / Service culture / Mairie Sisteron