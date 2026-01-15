Exposition d’oiseaux Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure
Exposition d’oiseaux Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 24 janvier 2026.
Exposition d’oiseaux
Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
L’association ornithologique de Roche la Molière vous invite à découvrir une exposition sur les oiseaux.
.
Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 43 09 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ornithological association of Roche la Molière invites you to discover an exhibition on birds.
L’événement Exposition d’oiseaux Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène