Exposition d’oiseaux Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

Exposition d’oiseaux

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

L’association ornithologique de Roche la Molière vous invite à découvrir une exposition sur les oiseaux.

.

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 43 09 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ornithological association of Roche la Molière invites you to discover an exhibition on birds.

L’événement Exposition d’oiseaux Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène