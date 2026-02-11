Exposition d’Olga Abramova Peintures pastels secs Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns
Exposition d’Olga Abramova Peintures pastels secs
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie
Début : Lundi 2026-05-07
fin : 2026-07-31
2026-05-07
Exposition d’Olga Abramova et de ses peintures aux pastels secs
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com
English : Exhibition by Olga Abramova Dry pastel paintings
