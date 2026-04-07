Exposition : Domaine du Rayol, jardin des méditerranées, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Exposition : Domaine du Rayol, jardin des méditerranées 7 – 18 avril Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T11:00:00+02:00 – 2026-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Avignon Bibliothèques vous propose de découvrir un lieu unique, partenaire de la Ville dans sa transition écologique. Situé face aux îles d’Hyères, dans le Var, entre Le Lavandou et Saint-Tropez, le Domaine du Rayol compte 20 hectares de jardin et d’espace naturel conçus par le célèbre paysagiste Gilles Clément. Ce Jardin des Méditerranées est une invitation au voyage à travers les paysages méditerranéens du monde et des paysages au climat plus aride ou subtropical. Une récente convention permet à la Ville de prélever gratuitement des végétaux au domaine du Rayol en échange d’un retour d’expérience et du retour au domaine d’une partie de la production, le but étant de tester l’implantation dans notre région et en milieu urbain d’espèces pouvant s’adapter. Ne ratez pas la venue du chef-jardinier de Domaine, M. Tao Ramsa, qui sera présent mardi 14 avril à 18h à Ceccano.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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