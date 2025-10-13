Exposition: Dominique Lahitte Chapelle de la Persévérance Pau
Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-13
Exposition à la Chapelle de la Persévérance à Pau de céramiques de Rémi Trotereau et de peintures de Dominique Lahitte. .
Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
