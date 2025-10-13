Exposition: Dominique Lahitte Chapelle de la Persévérance Pau

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-19

2025-10-13

Exposition à la Chapelle de la Persévérance à Pau de céramiques de Rémi Trotereau et de peintures de Dominique Lahitte. .

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

