Exposition Dominique Spiessert

25 Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Artiste peintre, muraliste et dessinateur, Dominique Spiessert (1952–2024) a grandi dans une famille liée au cirque Pinder.

Cet univers coloré et extravagant a nourri dès l’enfance son imaginaire et son regard sur le monde.

Artiste peintre, muraliste et dessinateur, Dominique Spiessert (1952–2024) a grandi dans une famille liée au cirque Pinder.

Cet univers coloré et extravagant a nourri dès l’enfance son imaginaire et son regard sur le monde.

Cette rétrospective réunit peintures, dessins, carnets et œuvres sur papier, qui révèlent un vocabulaire faussement enfantin où se déploient des histoires tour à tour oniriques ou cauchemardesques.

Avec humour et décalage, l’artiste mêle mythologie personnelle et scènes du quotidien.

Ni tout à fait abstrait, ni franchement figuratif, Dominique Spiessert explore la fragilité du réel et la force du geste, dans une approche à la fois sobre, vive et profondément humaniste. 5 .

25 Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Painter, muralist and draughtsman Dominique Spiessert (1952?2024) grew up in a family associated with the Pinder circus.

This colorful, extravagant world nurtured his imagination and his view of the world from an early age.

L’événement Exposition Dominique Spiessert Tours a été mis à jour le 2026-01-10 par Tours Val de Loire Tourisme