Exposition Donjon de la Toque Donjon de la Toque Huriel

samedi 5 septembre 2026 · Donjon de la Toque · Huriel

Informations pratiques

Huriel

Exposition Donjon de la Toque

Donjon de la Toque 6 place de la Toque Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

L’association Huriel au Fil des Siècles en partenariat avec la COMCOM Pays d’Huriel présente les oeuvres d’une vingtaine d’artistes en tout genre !

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Donjon de la Toque 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 57 83 34

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English :

The Huriel au Fil des Si%E8cles association, in partnership with COMCOM Pays d’Huriel, presents works by some twenty artists across a wide range of genres!

L’événement Exposition Donjon de la Toque Huriel a été mis à jour le 2026-07-30 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ