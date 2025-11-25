EXPOSITION DON’T DISTURB Sète

EXPOSITION DON’T DISTURB

51 quai de Bosc Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-25

Une exposition où l’art et l’humour se rencontrent pour questionner notre place dans l’écosystème.

DON’T DISTURB Une inversion des rôlesIl était une fois des animaux ‘sauvages’, excédés par l’indécence des touristes, qui décidèrent d’inverser les rôles et de devenir à leur tour des explorateurs. Par un hasard singulier, une délégation s’aventura dans les quartiers de l’Île Singulière à Sète, laissant derrière elle stupeur et effroi. Ces photographies en sont le seul témoignage, captant l’absurdité et la poésie de cette révolte silencieuse.En parallèle, une collection d’affichettes Don’t Disturb, glanées au fil des voyages dans les hôtels du monde, symbolise ce même désir de quiétude et de respect. Entre ironie et mélancolie, ces graphismes dialoguent avec les images, interrogeant notre rapport au vivant et à la sérénité, dans un monde où tout semble menacé.Une exposition où l’art et l’humour se rencontrent pour questionner notre place dans l’écosystème. .

51 quai de Bosc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 07 21 16 77 7leventseleve@gmail.com

English :

An exhibition where art and humor meet to question our place in the ecosystem.

German :

Eine Ausstellung, in der Kunst und Humor aufeinandertreffen, um unseren Platz im Ökosystem zu hinterfragen.

Italiano :

Una mostra in cui arte e umorismo si incontrano per interrogarsi sul nostro posto nell’ecosistema.

Espanol :

Una exposición en la que arte y humor se dan la mano para cuestionar nuestro lugar en el ecosistema.

