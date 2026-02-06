Exposition dont on ne doit pas prononcer le nom au château de l’Islette Azay-le-Rideau

Exposition dont on ne doit pas prononcer le nom au château de l’Islette

Début : 2026-04-04

fin : 2026-08-30

2026-04-04

Du 4 avril au 30 août 2026

L’ Exposition dont on ne doit pas prononcer le nom en briques LEGO®. Centrée sur les aventures d’un jeune sorcier, héros de la littérature jeunesse ayant accompagné désormais plusieurs générations de lecteurs, cette exposition s’attache à recréer la richesse…

Une exposition événement du 4 avril au 30 août 2026

L’ Exposition dont on ne doit pas prononcer le nom en briques LEGO®. Centrée sur les aventures d’un jeune sorcier, héros de la littérature jeunesse ayant accompagné désormais plusieurs générations de lecteurs, cette exposition s’attache à recréer la richesse d’un univers à l’aide d’un million de briques.

Ouverture exceptionnelle du 2ème étage du château, 200 m2, 20 créations originales.

Le château de l’Islette et son propriétaire ne sont affiliés à aucune marque ou licence de The LEGO Group ou Warner Bros. .

English :

April 4 to August 30, 2026:

The Exhibition whose name must not be spoken in LEGO® bricks. Focusing on the adventures of a young sorcerer, a hero of children’s literature who has now accompanied several generations of readers, this exhibition recreates the richness…

