Exposition Doonooch Mabra Owl Eyes Dans le sillage de la chouette Galerie Arts d’Australie Stéphane Jacob Paris jeudi 16 octobre 2025.

La galerie Arts d’Australie Stéphane Jacob a le plaisir de présenter « Doonooch Mabra – Owl Eyes Dans le sillage de la chouette », première exposition monographique en France de l’artiste aborigène Niah Juella McLeod, figure montante de la scène artistique contemporaine australienne.

Née en 1991 en Nouvelle-Galles du Sud, Niah Juella McLeod appartient au peuple Yuin par son père et à une lignée anglo-celtique par sa mère. Ce double héritage, intime et puissant, irrigue une oeuvre où spiritualité, mémoire et guérison se tissent dans un langage pictural profondément ancré dans la tradition aborigène, mais résolument personnel.

Chaque toile de McLeod est une cartographie de l’âme, un chant silencieux porté par la présence de la chouette Ninoxe, animal totem et guide de l’artiste. Pointillisme, motifs circulaires, lignes vibrantes composent un univers méditatif et organique, véritable lieu de reconnexion entre l’intime et l’ancestral.

L’exposition « Doonooch Mabra – Owl Eyes | Dans le sillage de la chouette » propose une plongée dans cet univers singulier, où les oeuvres deviennent des espaces de dialogue, de soin et de transmission. C’est un hommage à la mémoire collective, à la terre-mère, aux voix oubliées, porté par une artiste dont la démarche artistique est aussi une forme douce de résistance.

EVENEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Preview le jeudi 16 octobre de 17h à 21h

Vernissage le samedi 18 octobre à partir de 15h

Inauguration en présence de l’artiste

À l’occasion de Starting Sunday – la semaine de l’art à Paris

Dimanche 19 octobre – ouverture exceptionnelle de 11h à 18h

En présence de l’artiste

11h – Brunch et visite de l’exposition

15h – Signature du catalogue monographique

16h – Visite de l’exposition

Catalogue : “Niah Juella McLeod, Doonooch Mabra – Owl Eyes | Dans le sillage de la chouette”

Editions Arts d’Australie Stéphane Jacob, 2025

Catalogue bilingue Français/Anglais

Format 26 x 21 cm – Broché, 56 pages

ISBN : 979-10-95931-03-4 Prix : 20 €

Visioconférences dans le cadre des Jeudis de l’art aborigène :

Jeudi 23 octobre de 12h à 13h et de 18h à 19h

Présentation de l’exposition « Niah Juella McLeod, Doonooch Mabra – Owl Eyes|Dans le sillage de la chouette” par Stéphane Jacob-Langevin

Visites guidées quotidiennes du 20 au 25 octobre à 15h

Découvrir l’exposition : www.artsdaustralie.com/fr/expositions/niah-juella-mcleoddoonooch-mabra-dans-le-sillage-de-la-chouette

Explorer l’univers de l’artiste : www.artsdaustralie.com/fr/artistes/niah

La Galerie Arts d’Australie Stéphane Jacob vous présente « Doonooch Mabra – Owl Eyes | Dans le sillage de la chouette ». Du Lundi au Samedi de 10h00 à 18H00

Du jeudi 16 octobre 2025 au samedi 17 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

Fermé du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026

gratuit Tout public.

