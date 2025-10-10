Exposition d’orchidées Arès
Exposition d’orchidées
Place Weiss Arès Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
2025-10-10
9h30/18h30
EXPOSITION D’ORCHIDÉES ET DE PLANTES CARNIVORES
5ème vente et exposition d’orchidées et de plantes carnivores. Tombola.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 15 89 39 50 ou à orchidees33andernos@gmail.com.
Lieu domaine des Lugées. .
Place Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 89 39 50
