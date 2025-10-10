Exposition d’orchidées Arès

Exposition d'orchidées Arès vendredi 10 octobre 2025.

Exposition d’orchidées

Place Weiss Arès Gironde

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

9h30/18h30

EXPOSITION D’ORCHIDÉES ET DE PLANTES CARNIVORES

5ème vente et exposition d’orchidées et de plantes carnivores. Tombola.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 15 89 39 50 ou à orchidees33andernos@gmail.com.

Lieu domaine des Lugées. .

Place Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 89 39 50

