Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-06-07

2025-07-01

2025-09-01

Découvrez le travail protéiforme de la plasticienne Estelle Chrétien, photographies, vidéo, volumes et installation qui reposent sur un processus de création intuitif.

Découvrez le travail protéiforme de la plasticienne Estelle Chrétien, dans l’exposition Dormance. Le travail de l’artiste repose sur un processus de création intuitif photographies, vidéo, volumes et installation vous incitent à faire une trêve le temps d’une pause sensible et terrestre. En interrogeant notre capacité à nous

adapter à notre environnement, l’artiste propose une immersion dans un espace ou l’organisme se met en pause afin de préserver son énergie. .

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Discover the protean work of visual artist Estelle Chrétien: photographs, video, volumes and installations based on an intuitive creative process.

German :

Entdecken Sie die vielgestaltige Arbeit der bildenden Künstlerin Estelle Chrétien: Fotografien, Videos, Volumen und Installationen, die auf einem intuitiven Schaffensprozess beruhen.

Italiano :

Scoprite il lavoro proteiforme dell’artista visiva Estelle Chrétien: fotografie, video, volumi e installazioni basati su un processo creativo intuitivo.

Espanol :

Descubra la proteica obra de la artista visual Estelle Chrétien: fotografías, vídeo, volúmenes e instalaciones basadas en un proceso creativo intuitivo.

