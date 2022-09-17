Exposition d’ornements liturgiques du XIXe siècle et du XXe siècle Église collégiale Saint-Etienne Hombourg-Haut

Exposition d’ornements liturgiques du XIXe siècle et du XXe siècle 17 et 18 septembre 2022 Église collégiale Saint-Etienne Moselle

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2022-09-17T10:00:00 – 2022-09-17T12:00:00

Fin : 2022-09-18T15:00:00 – 2022-09-18T17:00:00

Il sera notamment présenté, pour la première fois, une statue en bois du XVIIe siècle, rare et exceptionnelle, ainsi que des vêtements sacerdotaux.

Église collégiale Saint-Etienne 23 Rue de Bellevue, 57470 Hombourg-Haut, France Hombourg-Haut 57470 Cité la Chapelle Moselle Grand Est Église construite par les chanoines, de 1290 à 1390. Le chapitre, installé en 1254 par Jacques de Lorraine, est supprimé en 1743 et remplacé par des Franciscains-Récollets d’origine allemande, sur autorisation de Stanislas, roi de Pologne.

Venez découvrir une exposition d’ornements liturgiques mosellans au cœur de la collégiale, bijou gothique du XIIIe siècle.

©Jean-Marie Guzik