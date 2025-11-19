Exposition-dossier Sous toutes les coutures. Bar-le-Duc et le textile dans les collections du Musée barrois Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Exposition-dossier Sous toutes les coutures. Bar-le-Duc et le textile dans les collections du Musée barrois

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi Mercredi 2025-11-19 10:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

2025-11-19

Bar-le-Duc peut s’enorgueillir d’un important passé industriel lié au textile, dont l’entreprise Bergère de France est aujourd’hui l’héritière. Une manufacture royale, installée en ville haute de 1765 à 1807, permit de former une main d’œuvre qualifiée qui fit progresser la filière au cours du XIXe siècle. Les tisserands barisiens se firent alors innovants, mettant au point des techniques de tissage inédites et de nouveaux motifs, l’invention la plus emblématique étant le corset sans couture. Tissus du quotidien ou d’apparat, échantillons témoignant des recherches techniques, les collections du Musée barrois garde le souvenir de cette industrie florissante. Découvrez-la sous toutes ses coutures !

Entrée gratuite.Tout public

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

English :

Bar-le-Duc boasts an important industrial past in the textile industry, of which Bergère de France is the heir today. A royal factory, located in the upper town from 1765 to 1807, trained a skilled workforce that drove the industry forward in the 19th century. Baris weavers became innovative, developing new weaving techniques and patterns, the most emblematic invention being the seamless corset. From everyday and ceremonial fabrics to samples of technical research, the Musée Barrois? collections keep alive the memory of this flourishing industry. Discover it from every angle!

Free admission.

German :

Bar-le-Duc kann auf eine bedeutende industrielle Vergangenheit in der Textilindustrie zurückblicken, die heute von der Firma Bergère de France fortgeführt wird. Die königliche Manufaktur, die von 1765 bis 1807 in der Oberstadt angesiedelt war, bildete qualifizierte Arbeitskräfte aus, die die Textilindustrie im 19. Die Weber von Baris waren innovativ und entwickelten neue Webtechniken und Muster, wobei das nahtlose Korsett die symbolträchtigste Erfindung war. Ob Alltags- oder Prunkstoffe, Muster, die von der technischen Forschung zeugen, die Sammlungen des Musée barrois bewahren die Erinnerung an diese blühende Industrie. Entdecken Sie sie in all ihren Facetten!

Eintritt frei.

Italiano :

Bar-le-Duc vanta un importante passato industriale legato al tessile, di cui la Bergère de France è oggi l’erede. Dal 1765 al 1807, infatti, nella città alta è stata installata una fabbrica reale che ha fornito una manodopera qualificata che ha contribuito alla crescita dell’industria per tutto il XIX secolo. I tessitori di Baris divennero innovativi, sviluppando nuove tecniche di tessitura e modelli, la cui invenzione più emblematica è il corsetto senza cuciture. Dai tessuti per uso quotidiano e cerimoniale ai campioni di ricerca tecnica, le collezioni del Musée Barrois conservano la memoria di questa fiorente industria. Scopritela da ogni punto di vista!

Ingresso libero.

Espanol :

Bar-le-Duc cuenta con un importante pasado industrial vinculado al textil, del que hoy es heredera Bergère de France. Entre 1765 y 1807 se instaló en la parte alta de la ciudad una fábrica real que proporcionó una mano de obra cualificada que contribuyó al crecimiento de la industria a lo largo del siglo XIX. Los tejedores de Baris se volvieron innovadores, desarrollando nuevas técnicas de tejido y patrones, siendo el invento más emblemático el corsé sin costuras. Desde tejidos de uso cotidiano y ceremonial hasta muestras de investigación técnica, las colecciones del museo Barrois conservan la memoria de esta floreciente industria. Descúbrala desde todos los ángulos

Entrada gratuita.

