Exposition double à Laon « Beneath the quiet guardians » et « Rétrospective 3 ans d’arts urbains » Laon

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Début : 2025-08-16 14:00:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

2025-08-16 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-27

Retour sur les trois dernières éditions des Festivals d’art urbain de Laon !

Cette exposition 2025 vous propose de revenir sur les trois éditions précédentes du Festival des Arts Urbains.

Avec la collaboration de l’artiste C215, des artistes internationaux et nationaux ont investi les façades de la ville de Laon pour construire des fresques monumentales.

Plongez avec nous au cœur de ces parcours artistiques où la créativité a fait de Laon une galerie à ciel ouvert depuis 2022 !

Une occasion de (re)découvrir les différentes techniques, graphismes, … et les univers des artistes.

RV dans la Salle de la Station de la médiathèque Suzanne-Martinet ! (du mercredi au samedi de 14h à 18h) 0 .

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

A look back at the last three editions of Laon’s Urban Art Festivals!

German :

Wir werfen einen Blick zurück auf die letzten drei Ausgaben der Urban Art Festivals in Laon!

Italiano :

Uno sguardo alle ultime tre edizioni dei Festival d’Arte Urbana di Laon!

Espanol :

Un repaso a las tres últimas ediciones de los Festivales de Arte Urbano de Laon

