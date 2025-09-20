Exposition double jeu Château de Baugé Baugé

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Cette année, le musée d’art et d’histoire vous présente ses collections sous forme d’un Qui est-ce ? géant. Saurez vous retrouver les métiers et passions de chacun ?
Démonstration d’escrime médiévale avec « Les Lames de Galerne » le dimanche 21 septembre à 15h (Gratuit)

Château de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr Dans l’enceinte fortifiée d’un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d’Aragon, puis par son fils René d’Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l’intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d’un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d’ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l’architecture.
