Exposition / Double Jeu INTERFACE Dijon

Exposition / Double Jeu

INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-04

A partir du 3 avril à 18h et jusqu’au samedi 30 mai venez découvrir Double Jeu , second volet de l’exposition présentant le travail des artistes lyonnais Sabine Leclercq et Guillaume Perez.

Le Programme BIS est un échange de bons procédés entre 2 territoires et 2 espaces d’art contemporain La BF15 à Lyon et Interface à Dijon.

C’est l’envie de mutualiser nos réseaux, nos pratiques et nos moyens de production tout en offrant des conditions de travail et d’exposition privilégiées aux artistes émergents. Une programmation commune où se croisent en concomitance deux expositions qui reposent sur une complicité et une réciprocité entre deux lieux associatifs (nés en 1995) et deux scènes artistiques. Après une série de visites d’ateliers partagées, les structures proposent deux double-expositions qui mettent à l’honneur des artistes basé·es dans les deux villes. La BF15 a ainsi accueilli les artistes lyonnais Sabine Leclercq et Guillaume Perez pendant qu’Interface présentait les dijonnais Mathilde Besson et Johan Côte Gayffier. C’est désormais au tour de ces artistes d’investir l’espace de La BF15 et réciproquement aux deux autres de venir à Dijon s’approprier celui d’Interface.

Sabine Leclercq est une artiste plasticienne pluridisciplinaire dont les productions résultent d’une exploration matériologique liée à son environnement proche et incarnent un potentiel constructif à travers une économie de gestes et de moyens. Les matières naturelles, organiques, minérales ou domestiques y sont privilégiées, et l’impact écologique est toujours pris en compte dans son processus de création. Libres d’interprétation, ses œuvres, empreintes de fragilité et de résilience s’inscrivent poétiquement dans l’espace, à partir d’un vocabulaire singulier de gestes et de matières.

Pour Guillaume Perez, artiste lyonnais né en 1979 et diplômé de l’Ensba Lyon, la peinture n’est pas une surface close, c’est un élément en interaction avec l’espace. Pour lui, la peinture ne se limite pas à l’application de pigments sur un support mais s’étend, se fragmente, se suspend, se déploie dans l’architecture qui l’accueille. Pour l’exposition Double Jeu, Guillaume Perez s’appuie sur les caractéristiques des lieux qui reçoivent son travail, et notamment sur les spécificités de leur volume, pour confronter les échelles, les formats et ainsi créer un rythme propre aux deux propositions d’expositions. Dans son travail, la peinture prend des formes souvent géométriques et minimales et la couleur joue un rôle fondamental, non pas comme simple effet visuel, mais comme un principe structurant. Elle se décline en aplats vibrants, parfois monochromes, parfois stratifiés en couches qui laissent entrevoir leur propre processus d’apparition.

L’espace d’exposition est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h.

/// Les rendez-vous //

Vernissage • vendredi 3 avril 2026 à partir de 18h

Les rendez-vous de Chloé • visites commentées les samedis • 25 avril • 9 mai • 23 mai • 15h • gratuit • sans inscription

Atelier d’écriture • jeudi 9 avril • 18h • prix libre • sur inscription (contact@interface-art.com)

Atelier famille • atelier de pratique plastique • samedi 25 avril à 10h30 •

samedi 23 mai à 15h30

gratuit • sur inscription (contact@interface-art.com) .

INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@interface-art.com

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English : Exposition / Double Jeu

L’événement Exposition / Double Jeu Dijon a été mis à jour le 2026-03-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)