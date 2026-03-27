Exposition Double Vision par Véronique Barrillot Chapelle des élus Dijon

Exposition Double Vision par Véronique Barrillot

Chapelle des élus 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Exposition Double Vision par Véronique Barrillot

Inspirée par la physique quantique, Véronique Barrillot propose des œuvres à double lecture selon la distance et le point de vue, deux images distinctes apparaissent sans jamais se mélanger. Le spectateur devient acteur, sa perception donnant vie à la peinture.

L’artiste puise son inspiration dans des figures universelles issues de l’histoire, de l’art, de la littérature ou encore de la physique, comme Schrödinger.

Installée à Dijon, elle bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale, avec des expositions en Europe et aux États-Unis, et une présence dans des collections muséales.

Du 1er avril au 31 mai 2026 dans la Chapelle des Élus .

Chapelle des élus 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Double Vision par Véronique Barrillot

L’événement Exposition Double Vision par Véronique Barrillot Dijon a été mis à jour le 2026-03-27 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès