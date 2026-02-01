Exposition Doubles Noeuds aux Magasins Généraux Magasins Généraux Pantin
Exposition Doubles Noeuds aux Magasins Généraux Magasins Généraux Pantin samedi 21 février 2026.
Performance Jamais Tranquilles Avec Cécil Serres et Maxime Villeléger
Et si une exposition devenait un terrain de jeu ?
Jamais tranquilles invite les enfants et adolescent·es à découvrir l’exposition autrement, en patins à roulettes, dans une ambiance festive et joyeusement décalée.
Partant de l’idée que tout le monde n’est pas fait pour visiter une exposition en silence, l’artiste propose une déambulation libre et expressive au cœur des œuvres. Accompagné·es par deux performeur·euses haut·es en couleur, les participant·es sont invité·es à se parer de paillettes et à tenter leurs plus belles figures.
Durée : 20 minutes
15h, 16h, 17h et 18h
Public : 5 à 15 ans
5 participant·es maximum par créneau
Lien d’inscription : http://forms.gle/4dTWxdBnieArup9z5
Performance Floral résistance
Avec Joshua Merchan Rodríguez
Et si un geste poétique devenait un acte collectif ?
Floral resistance propose une performance participative autour d’un outil emblématique de l’écologie militante : les seed bombs, ou bombes de graines.
Imaginées dans les années 1930 par le philosophe et agriculteur japonais Masanobu Fukuoka, puis réappropriées dans les années 1970 par des collectifs écologistes comme Green Guerrilla, les seed bombs permettent de réinvestir des espaces délaissés et de transformer un geste de contestation en geste réparateur.
Sous la forme d’une déambulation collective autour des Magasins Généraux, les participant·es seront invité·es à lancer ensemble les bombes de graines dans les environs du lieu d’exposition, comme un geste symbolique et concret de réensemencement.
Durée : 20 min
17h30
Public : ouvert à tous. La déambulation se fera au rythme des participant. es.
La participation implique de garantir sa présence et de prendre part à un temps collectif de préparation en amont de la performance (15 min en amont soit à 17h15).
Lien d’inscription : https://forms.gle/gts8A22pLWD34A8K9
Mille-Feuille
Avec Diane Chéry
Mille-Feuille est une performance participative d’improvisation dansée construite à partir d’une partition visuelle co-créée par l’artiste et des adolescent·es du dispositif ULIS du collège Beaumarchais à Meaux.
Prenant la forme d’un livre géant de deux mètres sur quatre, cette partition donne naissance à une série de gestes inspirés à la fois par la manipulation de l’ouvrage et par les formes dessinées sur ses pages. Ici, la lecture se fait par le corps. Les participant·es traduisent les lignes, les couleurs et les superpositions en un vocabulaire gestuel partagé.
Dépliées dans l’espace, ces formes deviennent matière à improvisation. Chaque représentation est unique. Les variations naissent des interprètes, de leurs interactions et du moment.
Durée : 20 min
16h30 et 18h30
Public : ouvert à toustes
Informations pratiques
Magasins Généraux : 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin
Horaires des performances
15h · 16h · 17h · 18h — Jamais tranquilles
16h30 · 18h30 — Mille-Feuille
17h30 — Floral resistance
À l’occasion du week-end de clôture de l’exposition Doubles Nœuds, nous vous invitons à un après-midi de performances collectives et participatives le samedi 21 février aux Magasins Généraux.
Trois artistes vous proposent une occasion unique de vivre l’exposition autrement !
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
http://orangerouge.org contact@orangerouge.org
